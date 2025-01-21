Suzuki представила оновлений міський компактвен Solio: ціни та характеристики

Оновлений Suzuki Solio відрізняється решіткою радіатора з великими горизонтальними планками. Довжина зросла на 20 мм (до 3810 мм), але ширина (1645 мм) та висота (1745 мм) колишні. У гамі залишилася і модна версія Suzuki Solio Bandit, причому її оновили помітніше. Разом із ґратами радіатора з'явився новий передній бампер.

Зміни в салоні обох модифікацій є мінімальними. Так, медіасистема набула функції Suzuki Connect. Базовий комплекс електронних помічників водія відтепер включає адаптивний круїз-контроль, системи утримання у смузі та контролю сліпих зон.

Колишній чотирициліндровий мотор K12C поступився місцем новому трициліндровому агрегату Z12E, який дебютував на хетчбеку Suzuki Swift. При цьому штатно встановлений 12-вольтовий стартер-генератор, що живиться від літій-іонного акумулятора. Він допомагає у перші секунди розгону. Модернізований безступеневий варіатор на 1,9 кг легший за попередній. Як і раніше, покупці можуть вибрати між переднім чи повним приводом.

Базовий Suzuki Solio в Японії коштує від 12 400 доларів, а за більш ефектний і багато оснащений Solio Bandit доведеться викласти вже 14 800 доларів.