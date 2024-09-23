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"Суворе покарання": депутата-втікача виключать з антикорупційного комітету Ради

Україна, Понеділок 23 вересня 2024 11:28
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"Суворе покарання": депутата-втікача виключать з антикорупційного комітету Ради Фото: Депутата Одарченка виключать з антикорупційного комітету Ради (facebook.com/Одарченко Андрій)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання з посади члена Комітету з питань антикорупційної політики Андрія Одарченка, обраного за квотою фракції партії "Слуга народу". Раніше повідомлялося про втечу депутата з України.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови №12045.

"Оскільки, на період дії правового режиму воєнного стану, Верховна Рада України та Комітети Верховної Ради України, повинні діяти швидко, ефективно та злагоджено, виникла необхідність провести зміни у складі Комітетів Верховної Ради України відповідно до побажань народних депутатів України, інтересів держави та відповідно до вимог суспільства", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Водночас, як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, який активно коментує події в парламенті, зі складу фракції "Слуга народу" депутата Одарченка не виключали.

Депутат-втіткач

Нагадаємо, у листопаді 2023 року НАБУ та САП повідомили про підозру Одарченку. Згідно з даними правоохоронних органів, народний депутат пропонував хабар колишному голові Агентства відновленням Мустафі Найєму, в криптовалюті Bitcoin на суму 50 тисяч доларів в обмін на сприяння у виділенні коштів з фонду ліквідації наслідків російської агресії для ремонту будівель університету, де залишався ректором.

У листопаді 2023 року суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень. Одарченко швидко його сплатив та вийшов на свободу.

НАБУ 18 вересня 2024 року повідомило, що Одарченко, який підозрюється у корупції, ймовірно, втік за кордон.

Після цього Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання щодо оголошення Одарченка в міжнародний розшук.

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