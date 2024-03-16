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Суверенне право країн альянсу. США не проти розміщення військ НАТО в Україні

Фото: радник Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не проти розміщення військ інших країн в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу Білого дому.

Відповідаючи на запитання, чи виступають США проти того, щоб інші країни надсилали свої війська в Україну, радник відповів, що це суверенне рішення кожної країни, але США цього не робитиме.

"Це суверенне рішення, яке оцінює і приймає кожна нація. Я можу говорити тільки від імені цієї суверенної нації (США - прим. ред.) і цього головнокомандувача. Він чітко дав зрозуміти, що ми не розміщуватимемо своїх військ", - відповів Кірбі.

Допомога США Україні

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження постачання зброї і не тільки. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакету за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.

Раніше ми писали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив про розблокування законопроекту про допомогу Україні, але він суттєво відрізнятиметься.

До речі, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нового пакету допомоги Україні вистачить на кілька тижнів.

Також ми повідомляли, що за словами телеканалу CNN, Палата представників може проголосувати за фінансову допомогу Україні наприкінці березня чи у квітні.

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