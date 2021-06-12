За сутки в Украине 1 274 новых COVID-случаев

По состоянию на 12 июня, в Украине зафиксировано 1 274 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего в городе Киев - 215.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР – 26 999 человек, методом ИФА – 10 910 человек, экспресс-тестами – 16 912 человек.

Кроме того, среди "лидеров" по заболеваемости коронавирусом Харьковская область (104), Киевская (102), Львовская (84) и Донецка (84) области.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас есть около 12 тысяч мутаций коронавирус SARS-CoV-2. И только четыре из них вызывают в МИНЗДРАВ беспокойство.

Также Ляшко не исключил расширения возрастных рамок для вакцинации от коронавирус. В частности, в будущем в Украине могут начать вакцинировать от COVID-19 подростков.