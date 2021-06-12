За добу в Україні 1 274 нових COVID-випадків

Станом на 12 червня, в Україні зафіксовано 1 274 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільше у місті Київ - 215.

Крім того, серед "лідерів" по захворюваності на коронавірус Харківська область (104), Київська (102), Львівська (84) та Донецька (84) області.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що зараз є близько 12 тисяч мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. І тільки чотири з них викликають у МОЗ занепокоєння.

Також Ляшко не виключив розширення вікових рамок для вакцинації від коронавірусу. Зокрема, в майбутньому в Україні можуть почати вакцинувати від COVID-19 підлітків.