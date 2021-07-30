Сутки в очереди: пограничники РФ держат людей на границе в Луганской области

Указано, что в пункте пропуска "Меловое" пропускные операции осуществляются в штатном режиме.

Однако граждан, которых украинские пограничники пропустили через государственную границу еще за прошедшие сутки, российская сторона держит в очереди уже более 24 часов.

Так, в связи с медленным оформлением транспортных средств, российскими пограничниками, очередь между пунктами пропуска на въезд в Россию составляет 40 автомобилей, а на въезд в РФ - 120.

Отмечено, что "Меловое" является единственным КПВВ, осуществляющим ежедневный пропуск лиц через государственную границу в Луганской области.

Через этот пункт можно пересечь государственную границу как в пешем порядке, так и на транспортном средстве.