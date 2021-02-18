За сутки наблюдатели ОБСЕ насчитали почти 40 нарушений "тишины" на Донбассе

Во вторник, 16 февраля, СММ ОБСЕ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 29 - в Луганской. Определить тип примененного вооружения и направление огня сотрудникам СММ не удалось.
Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ.
В Донецкой области СММ зафиксировала 8 взрывов (7 неопределенного происхождения и 1 разрыв боеприпаса из вооружения неустановленного происхождения).
Как отмечается, все эти нарушения произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции, а также к северу от участка разведения в районе Петровского.
В Луганской области Миссия зафиксировала 29 нарушений режима прекращения огня (взрывы), 20 из которых произошли в районах на юго-запад от моста возле Станицы Луганской.
Сутками ранее на Луганщине было выявлено 26 нарушений.
Отмечается, что определить тип примененного вооружения и направление огня сотрудникам СММ не удалось.
Ранее сообщалось, что в среду, 17 февраля, на Донбассе сохранялся режим "тишины". В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток не зафиксировано ни одного вражеского выстрела.
РБК-Украина писало, что по мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, минский процесс переговоров по урегулированию на Донбассе "больше жив, чем мертв". Министр считает, что "Минск" еще не исчерпал свой потенциал.