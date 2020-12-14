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За сутки в Европе коронавирус обнаружили почти у 170 тысяч человек

Европа, Понедельник 14 декабря 2020 03:19
За сутки в Европе коронавирус обнаружили почти у 170 тысяч человек
Фото: женщина в маске (pexels)
Автор: Даша Харченко

По состоянию на 14 декабря в Европе обнаружили 169 тысяч новых заражений коронавирусом за сутки. Всего в мире диагностировано 72 миллиона случаев заражения.

Об этом свидетельствуют данные WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.

Больше всего новых случаев ежедневно в странах Европы фиксируют в Великобритании, Италии, Германии, Франции, Нидерландах и Украине. В мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.

Всего в мире диагностировано 72 миллиона случаев заражения, 50 миллионов людей излечились, 1 610 173 пациентов умерло.

Напомним, в Германии с 16 декабря вводится жесткий локдаун. Он продлится минимум до 10 января. Отмечено, что по всей стране закроют магазины розничной торговли, за исключением продовольственных. В школах прекратят очное обучение, закроют детские сады.

Как писало РБК-Украина, в Швейцарии усиливают карантин на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Тем временем в Испании рассчитывают на формирование коллективного иммунитета от коронавируса до конца лета 2021 года. К тому времени должно быть вакцинировано большинство жителей страны.

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