UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За сутки энергетики восстановили электроснабжение для 27 тысяч семей, - ДТЭК

Фото: за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 27 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Аварийные бригады энергетиков за сутки вернули свет для 26 500 семей в 45 населенных пунктах Киевской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Электромонтерам удалось подключить к свету больницу и сельсовет в пгт Гостомель. В Макаровском районе заживили узел связи и отремонтировали одну из линий высокого напряжения, что обеспечивает электроэнергией этот район. Это позволит повысить надежность электроснабжения в этой части Киевской области", - сообщили в ДТЭК.

Энергетики также оперативно восстановили электроснабжение города Зеленодольск Днепропетровской области, который подвергся обстрелам в ночь на 21 апреля.

"За 2 часа специалисты ДТЭК Днепровские электросети совместно с коллегами-энергетиками из ДТЭК Криворожская ТЭС возобновили ее работу, создав резервную схему питания. Это позволило вернуть свет для 5985 семей", - сообщили в компании.

В Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет 19 133 семьям в 17 населенных пунктах в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия