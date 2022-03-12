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За сутки энергетики вернули свет 7 000 семей в Киевской области, - ДТЭК

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Суббота 12 марта 2022 13:25
За сутки энергетики вернули свет 7 000 семей в Киевской области, - ДТЭК Фото: энергетики за сутки вернули свет в 7000 домов на Киевщине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки, 11 марта, аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 7 000 семей в Барышевском, Броварском, Киево-Святошинском и Вышгородском районах Киевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "ДТЭК Киевские региональные электросети" в Facebook.

"Электромонтерам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет в населенные пункты Вышгородского района: Демидов, Новые Петровцы, Старые Петровцы, Лютеж. В Киево-Святошинском районе восстановили электроснабжение в Софиевке-Борщаговке, Святопертовском, Гнатовке, Белогородке, однако одна улица здесь вновь обесточена в результате повреждения трансформаторной подстанции из-за боевых действий. В Броварском районе вернули свет в село Заря. В Барышевке после ночного ракетного удара оперативно восстановили свет 120 семьям", - отмечают в компании.

Всего в течение 11 марта свет вернули для около 7 000 семей. Однако 2000 семей из-за ночных обстрелов оккупантов снова оказались без света.

"Без света остаются жители более 553 населенных пунктов в Киевской области. Ситуация осложнена активными боевыми действиями. Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже шестнадцать суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, которые пострадали из-за боевых действий", - отмечают в ДТЭК.

Чтобы проводить ремонты компания сотрудничает с территориальной обороной и Вооруженными силами Украины для получения доступа к местам повреждений.

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ДТЭК Киевская область
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