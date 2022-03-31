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За сутки энергетики вернули свет для более 28 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

Фото: за сутки энергетики вернули свет для более 28 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийные бригады энергетиков вернули свет для 15 700 семей в Киевской и 12 000 семей Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение в 48 населенных пунктах Киево-Святошинского района, обесточенных из-за боевых действий", - сообщили в компании.

В Донецкой области "ДТЭК Донецкие электросети" удалось восстановить электроснабжение в 7 населенных пунктах в 6 районах - Авдеевском, Краматорском, Марьинском, Покровском, Славянском и Торецком.

Некоторые населенные пункты из-за вражеского обстрела снова остаются без света. Из-за активных боевых действий специалистам приходится регулярно восстанавливать электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах.

Сейчас без света остается 703 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.

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