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За сутки энергетики вернули свет 12 тысячам семей, - ДТЭК

Фото: за сутки энергетики вернули свет 12 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики вернули свет более 12 тысячам семей в 33 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

Так, в Киевской области 28 апреля электромонтеры ДТЭК вернули свет для 3 532 домов. Полностью или частично восстановлено электроснабжение в 20 городах и селах Вышгородского и Бучанского районов.

"Без света остаются почти 28,2 тысячи домохозяйств в 43 населенных пунктах Киевской области. 29 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения в 20 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также продолжаются работы по возвращению света по заявкам потребителей, которые возвращаются в свои дома на освобожденных территориях", - сообщили в компании.

В Донецкой области сохраняется сложная ситуация. За минувшие сутки энергетики смогли восстановить электроснабжение 12 населенных пунктах для 8 167 семей в Покровском, Бахмутском, Краматорском районах.

"Наиболее сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький и Великоновоселковский. Через обстрелы здесь регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - отмечают в ДТЭК.

В Днепропетровской области восстановили электроснабжение в одном из сел Криворожского района, граничащего с Херсонской областью, и осталось без электричества из-за разрушенных линий в результате боевых действий. Снова со светом 354 семьи.

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