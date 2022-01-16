Сутки на Донбассе прошли тихо: обстрелы не зафиксированы

На Донбассе в течение суток, 15 января, соблюдалась тишина. Обстрелы со стороны российских оккупантов не зафиксированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Отмечается, что прошедшие сутки на Донбассе были тихими, обстрелов не было.

"За прошедшие сутки, 15 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что наши защитники продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.