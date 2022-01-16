Доба на Донбасі пройшла тихо: обстріли не зафіксовані
Фото: на Донбасі не зафіксовано обстрілів (president.gov.ua)
На Донбасі протягом доби, 15 січня, дотримувалася тиша. Обстріли з боку російських окупантів не зафіксовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Зазначається, що минула доба на Донбасі була тихою, обстрілів не було.
"Упродовж минулої доби, 15 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що наші захисники продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що 14 січня бойовики двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Обстріли велися з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.