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Сутки на Донбассе: боевики совершили 9 обстрелов, один украинский военный ранен

Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 17 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранение, его состояние оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Луганского российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг трижды обстреливал наши позиции из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Новотошковского противник осуществлял обстрелы из стрелкового оружия.

Возле Золотого российские наемники дважды обстреляли украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 18 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - возле Золотого из ручных противотанковых гранатометов.

Напомним, 16 июня боевики 9 раз стреляли на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.

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