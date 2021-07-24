Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь 10 раз, обстреляли жилой сектор Марьинки
За прошедшие сутки, 23 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Обошлось без ранений среди украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Возле Катериновки российские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
На Приазовье, неподалеку Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.
Из автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.
Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
По состоянию на утро, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня - у Новоалександровки и поблизости Водяного возле Донецка.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.