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Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь 10 разів, обстріляли житловий сектор Мар'їнки

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Субота 24 липня 2021 07:55
Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь 10 разів, обстріляли житловий сектор Мар'їнки Фото: бойовики на Донбасі відкривали вогонь 10 разів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 23 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Обійшлося без поранень серед українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Так, поблизу Опитного ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Мар'їнки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Катеринівки російські найманці вели обстріл із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Павлополя окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також з мінометів 120-го калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного.

З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення. Потерпілий перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я – задовільний.

Крім того, був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на ранок, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню - біля Новоолександрівки та поблизу Водяного біля Донецька.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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