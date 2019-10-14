За сутки на Донбассе боевики 21 раз нарушили режим тишины

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 13 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, ни один военнослужащий не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: дважды вблизи Песков, возле Водяного, дважды вблизи Павлополя, возле Чермалыка и Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 14 обстрелов: шесть раз вблизи Новолуганского, дважды в районе Золотого, вблизи Светлодарска и Попасной, в районе Луганского, недалеко от Пивденного, вблизи Крымского.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - дважды неподалеку Новотроицкого и вблизи Лебединского; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский обстрел из РПГ и стрелкового оружия в районе Хутора Вольного.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было.

Напомним, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации в воскресенье, 13 октября, зафиксировала факт применения российско-оккупационными силами минометов против подразделений Объединенных сил на Донбассе.