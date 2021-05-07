Сутки на Донбассе: 16 обстрелов позиций ООС, двое военных погибли, один ранен

Так, боевики обстреливали позиции ООС вблизи Луганского, Новгородского, Южного, Пищевика, Шумов, Новотошковского, Зайцево, Новотроицкого и Песков. Огонь велся из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также возле Талаковки по позициям украинских военных было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17, а возле Южного провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось. Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сообщили в штабе.

Украинские военные открывали огонь в ответ. О нарушениях со стороны боевиков сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 7 мая, зафиксировано 5 нарушений режима "тишины".

Вблизи Песков враг трижды вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Южного боевики провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе.