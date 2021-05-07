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Сутки на Донбассе: 16 обстрелов позиций ООС, двое военных погибли, один ранен

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 6 мая, боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных погибли, еще один ранен.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, боевики обстреливали позиции ООС вблизи Луганского, Новгородского, Южного, Пищевика, Шумов, Новотошковского, Зайцево, Новотроицкого и Песков. Огонь велся из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также возле Талаковки по позициям украинских военных было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17, а возле Южного провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось. Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сообщили в штабе.

Украинские военные открывали огонь в ответ. О нарушениях со стороны боевиков сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 7 мая, зафиксировано 5 нарушений режима "тишины".

Вблизи Песков враг трижды вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Южного боевики провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе.

Напомним, вчера вблизи Новотроицкого под вражеским обстрелом погиб военный из состава Объединенных сил. Еще один украинский воин получил ранение.

Также РБК-Украина писало, что еще один украинский военный погиб в зоне ответственности группировки "Восток".

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