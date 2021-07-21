За сутки на Донбассе 14 нарушений режима тишины, один украинский военный ранен

За прошедшие сутки, 20 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Из них 12 обстрелов и 2 пролета БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
В результате обстрелов один украинский военный ранен, его госпитализировали. Состояние раненого удовлетворительное.
В районе Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Марьинки российские оккупанты обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Зайцево враг дважды вел огонь из минометов 120-го калибра.
В направлении Старогнатовки оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Гранитного противник применял вооружение БМП-1.
В районе поселка Пески российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых и подствольных гранатометов.
Неподалеку Прицепиловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Кроме того, возле населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 21 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.