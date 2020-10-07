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За сутки боевики дважды нарушили тишину на Донбассе

Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 6 октября, вооруженные формирования РФ дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы. С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности ОТУ Восток противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцева, а из стрелкового оружия - неподалеку Водяного.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

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С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли позиции вблизи Новолуганского и Авдеевки.

Ранее сообщалось, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновил работу после масштабных пожаров.

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