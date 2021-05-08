За сутки боевики 11 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Применяли дистанционное минирование

За прошедшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Так, боевики трижды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Возле населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок калибра 122, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новгородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра.
Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а возле Авдеевки – еще и из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле Водяного – еще и из подствольных гранатометов.
В районе населенного пункта Южное оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
По состоянию на 7 часов утра 8 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Южное противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120-го калибра. Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь по нашим позициям из стрелкового оружия.
Напомним, за сутки, 6 мая, боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных погибли, еще один ранен.
Как писало РБК-Украина, 6 мая на Донбассе погиб военнослужащий из Житомирской области.