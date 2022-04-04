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За сутки армия РФ 17 раз обстреливала Харьков и окрестности, 3 детей в тяжелом состоянии, - ОВА

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Харьковская область, Понедельник 04 апреля 2022 12:19
За сутки армия РФ 17 раз обстреливала Харьков и окрестности, 3 детей в тяжелом состоянии, - ОВА Фото: Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты за сутки, 3 апреля, 17 раз обстреляли Харьков и пригород. В результате ранения получили 34 человека, 3 детей в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"За минувшие сутки россияне нанесли 17 обстрелов по районам Салтовки, Пятихаток, Дергачах. В результате обстрелов Слободского района Харькова 7 человек погибли, 34 - получили ранения, среди них 3 детей в тяжелом состоянии. Утром обстрелы жилых районов продолжились", - отметил глава области.

Кроме того, в результате обстрела жилого сектора в Дергачах погибли 3 человека, еще 7 получили ранения.

Активные бои идут на Изюмском направлении. Оккупанты постоянно атакуют, однако украинские военные сдерживают натиск.

"Наши Вооруженные силы держат оборону, фактически не позволяя врагу уйти большими, мощными силами в Луганскую и Донецкую области. Враг теряет там ежедневно достаточно большие силы", - добавил Синегубов.

По его словам, враг блокирует гуманитарные коридоры в Харьковской области, поэтому помощь передают волонтеры.

Напомним, сегодня российские оккупанты впервые обстреляли Тернополь. Угрозу удалось предупредить, однако обломки повредили объект критической инфраструктуры.

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