Суд обрав запобіжні заходи шістьом фігурантам справи про сутички біля місця дислокації військових Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці. Чотирьох відправили під нічний домашній арешт, ще двом призначили особисте зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Київської області .

Раніше правоохоронці затримали жінку, яка, за версією слідства, підбурювала місцевих жителів до протиправних дій, двох її спільників, а також ще шістьох осіб.

Минулого тижня сімом особам повідомили про підозри. Шістьом інкримінують хуліганство за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу, ще одному - опір правоохоронцям за ч. 2 ст. 342 КК України.

Загалом у межах процесуальних заходів, які проводять спільно із СБУ, про підозри повідомили 16 особам.

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці спалахнули сутички біля місця тимчасової дислокації підрозділу Нацгвардії.

Перед цим жінка, яка представилася медпрацівницею, поширила заяви про нібито катування та смерть військовослужбовця. Поліція спростувала повідомлення про загиблого. Частина людей, які зібралися біля будівлі, намагалася прорватися всередину, блокувала транспорт і намагалася перекинути автобус із військовими.

У Нацгвардії пояснили, що приміщення офіційно орендували для тимчасового розміщення військових, зокрема тих, хто готувався до базової загальновійськової підготовки та повернувся після СЗЧ. На місце прибув командувач НГУ Олександр Півненко. Чотирьох військовослужбовців вивели для отримання медичної допомоги.

За версією СБУ, акцію готували заздалегідь для маніпуляцій навколо ситуації з одним із військових. Правоохоронці розпочали провадження щодо дій учасників сутичок, зокрема за фактами перешкоджання діяльності військових формувань і поширення інформації про їхнє розташування.

Водночас ДБР почало окрему перевірку дотримання закону командуванням частини щодо військовослужбовців.