Суд избрал меры пресечения шести фигурантам дела о столкновениях возле места дислокации военных Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке. Четырех отправили под ночной домашний арест, еще двоим назначили личное обязательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киевской области .

Полицейские устанавливают других участников и все обстоятельства происшествия.

Ранее правоохранители задержали женщину, которая, по версии следствия, подстрекала местных жителей к противоправным действиям, двух ее сообщников, а также еще шесть человек.

На прошлой неделе семи лицам сообщили о подозрении. Шестерым инкриминируют хулиганство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса, еще одному - сопротивление правоохранителям по ч. 2 ст. 342 УК Украины.

Всего в рамках процессуальных мероприятий, которые проводят совместно с СБУ, о подозрении сообщили 16 лицам.

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке вспыхнули столкновения возле места временной дислокации подразделения Нацгвардии.

Перед этим женщина, представившаяся медработницей, распространила заявления о якобы пытках и смерти военнослужащего. Полиция опровергла сообщение о погибшем. Часть собравшихся возле здания пыталась прорваться внутрь, блокировала транспорт и пыталась перевернуть автобус с военными.

В Нацгвардии объяснили, что помещение официально арендовали для временного размещения военных, в том числе тех, кто готовился к базовой общевойсковой подготовке и вернулся после самовольного оставления части. На место прибыл командующий НГУ Александр Пивненко. Четверых военнослужащих вывели для получения медицинской помощи.

По версии СБУ, акцию готовили заранее для манипуляций вокруг ситуации с одним из военных. Правоохранители начали производства в отношении действий участников столкновений, в частности по фактам препятствования деятельности военных формирований и распространения информации об их расположении.

При этом ГБР начало отдельную проверку соблюдения закона командованием части в отношении военнослужащих.