ua en ru
Пт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Сутичка біля Голосіївського ТЦК у Києві: поліція розкрила деталі

Київ, П'ятниця 28 березня 2025 20:58
UA EN RU
Сутичка біля Голосіївського ТЦК у Києві: поліція розкрила деталі Фото: у Києві сталася сутичка біля Голосіївського ТЦК (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 28 березня, у мережі ширилися відео бійки та штовханини біля Голосіївського ТЦК через мікроавтобус з написом "Військові адвокати". За фактом інциденту поліція розпочала три кримінальних провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління національної поліції у місті Києві.

Як повідомляється, до столичної поліції надійшло повідомлення про підозріле авто, припарковане біля адміністративної будівлі ТЦК у Голосіївському районі. Правоохоронці перевірили транспортний засіб - будь-яких небезпечних предметів виявлено не було.

Під час подальшого спілкування з водієм мікроавтобуса, правоохоронці виявили невідповідність у його документах, у зв’язку з чим слідчими було прийнято рішення про вилучення транспортного засобу.

Однак водій не реагував на законні вимоги співробітників поліції та намагався перешкодити проведенню слідчих дій. Наразі порушник доставлений до районного управління поліції для з’ясування всіх обставин, автомобіль вилучено для проведення необхідних досліджень.

Поліція здійснює досудове розслідування за низкою статей Кримінального кодексу України:

  • ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;
  • ст. 358 - підроблення документів;
  • ст. 290 - знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

Інцидент біля Голосіївського ТЦК у Києві

Нагадаємо, сьогодні у мережі з'явилася інформація, що нібито поліція оточила Голосіївський районний ТЦК і СП у Києві. Повідомлялося, що буцімто вулицю навколо ТЦК перекрили.

Джерела РБК-Україна повідомили, що поліція перевіряла авто та осіб у ньому.

У поліції Києва пізніше підтвердили, що правоохоронці проводять перевірку водія та авто біля Голосіївського районного ТЦК.

У ході перевірки небезпечних речовин та предметів в авто не було виявлено. Поліція спілкувалася з водієм авто. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Національна поліція ТЦК Мобілізація в Україні
NEWS
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ