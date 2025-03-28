Сутичка біля Голосіївського ТЦК у Києві: поліція розкрила деталі
Сьогодні, 28 березня, у мережі ширилися відео бійки та штовханини біля Голосіївського ТЦК через мікроавтобус з написом "Військові адвокати". За фактом інциденту поліція розпочала три кримінальних провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління національної поліції у місті Києві.
Як повідомляється, до столичної поліції надійшло повідомлення про підозріле авто, припарковане біля адміністративної будівлі ТЦК у Голосіївському районі. Правоохоронці перевірили транспортний засіб - будь-яких небезпечних предметів виявлено не було.
Під час подальшого спілкування з водієм мікроавтобуса, правоохоронці виявили невідповідність у його документах, у зв’язку з чим слідчими було прийнято рішення про вилучення транспортного засобу.
Однак водій не реагував на законні вимоги співробітників поліції та намагався перешкодити проведенню слідчих дій. Наразі порушник доставлений до районного управління поліції для з’ясування всіх обставин, автомобіль вилучено для проведення необхідних досліджень.
Поліція здійснює досудове розслідування за низкою статей Кримінального кодексу України:
- ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;
- ст. 358 - підроблення документів;
- ст. 290 - знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.
Інцидент біля Голосіївського ТЦК у Києві
Нагадаємо, сьогодні у мережі з'явилася інформація, що нібито поліція оточила Голосіївський районний ТЦК і СП у Києві. Повідомлялося, що буцімто вулицю навколо ТЦК перекрили.
Джерела РБК-Україна повідомили, що поліція перевіряла авто та осіб у ньому.
У поліції Києва пізніше підтвердили, що правоохоронці проводять перевірку водія та авто біля Голосіївського районного ТЦК.
У ході перевірки небезпечних речовин та предметів в авто не було виявлено. Поліція спілкувалася з водієм авто. На місці працювала слідчо-оперативна група.
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