Сусід звів прибудову у дворі багатоповерхівки? Адвокат пояснив, як змусити її демонтувати

Українці все частіше скаржаться на самовільні прибудови: розширені балкони, прибудовані веранди чи гаражі. Такі конструкції можуть порушувати права сусідів, створювати загрозу безпеці або псувати зовнішній вигляд будинку.

Коли прибудова вважається незаконною

Відповідно до статті 376 Цивільного кодексу України забудова є самочинною, якщо:

її зведено без дозволу;

на не призначеній для цього ділянці;

з порушенням будівельних норм.

"Власник земельної ділянки має право вимагати знесення самочинної забудови, яка вийшла за межі його власності, незалежно від того, чи це багатоквартирний будинок, чи інший об'єкт. У цьому випадку, власник може звертатися до місцевих органів влади або виконавчих комітетів, щоб вони вжили відповідні заходи", - говорить Зуєв.

Також, за словами адвоката, прибудову можна визнати незаконною, якщо:

відсутні дозволи від органу місцевого самоврядування або ДАБІ;

немає погодження з мешканцями (особливо якщо змінено фасад чи конструкцію будівлі);

порушено ДБН - зокрема, перекрито евакуаційні виходи, інженерні системи;

її зведено на території ОСББ, загального користування або за межами приватної ділянки.

Що робити, якщо прибудова заважає

"Якщо сусід прибудував щось до багатоквартирного будинку без погодження з іншими співвласниками - це вже підстава для втручання. Особливо, якщо конструкція виходить за межі, змінює вигляд фасаду, блокує прохід або створює небезпеку. Таку прибудову можна демонтувати за рішенням влади чи суду", - пояснює Зуєв.

Покрокова інструкція для мешканців: