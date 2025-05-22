Сусід звів прибудову у дворі багатоповерхівки? Адвокат пояснив, як змусити її демонтувати
Українці все частіше скаржаться на самовільні прибудови: розширені балкони, прибудовані веранди чи гаражі. Такі конструкції можуть порушувати права сусідів, створювати загрозу безпеці або псувати зовнішній вигляд будинку.
Адвокат об'єднання "Актум" Михайло Зуєв розповів РБК-Україна, як діяти у таких випадках.
Коли прибудова вважається незаконною
Відповідно до статті 376 Цивільного кодексу України забудова є самочинною, якщо:
- її зведено без дозволу;
- на не призначеній для цього ділянці;
- з порушенням будівельних норм.
"Власник земельної ділянки має право вимагати знесення самочинної забудови, яка вийшла за межі його власності, незалежно від того, чи це багатоквартирний будинок, чи інший об'єкт. У цьому випадку, власник може звертатися до місцевих органів влади або виконавчих комітетів, щоб вони вжили відповідні заходи", - говорить Зуєв.
Також, за словами адвоката, прибудову можна визнати незаконною, якщо:
- відсутні дозволи від органу місцевого самоврядування або ДАБІ;
- немає погодження з мешканцями (особливо якщо змінено фасад чи конструкцію будівлі);
- порушено ДБН - зокрема, перекрито евакуаційні виходи, інженерні системи;
- її зведено на території ОСББ, загального користування або за межами приватної ділянки.
Що робити, якщо прибудова заважає
"Якщо сусід прибудував щось до багатоквартирного будинку без погодження з іншими співвласниками - це вже підстава для втручання. Особливо, якщо конструкція виходить за межі, змінює вигляд фасаду, блокує прохід або створює небезпеку. Таку прибудову можна демонтувати за рішенням влади чи суду", - пояснює Зуєв.
Покрокова інструкція для мешканців:
- зафіксуйте порушення - фото/відео з різних ракурсів, що демонструють об'єкт і його межі;
- перевірте межі ділянки - через Публічну кадастрову карту;
- отримайте технічну документацію - зверніться до БТІ, ЖЕКу або ОСББ;
- перевірте чи передбачена така прибудова (балкон, тераса тощо);
- надішліть запити до органів влади - щодо наявності дозволів і погоджень;
- поскаржтесь до ДІАМ (ДАБІ) - з фото, картами й описом порушення;
- вимагайте перевірку та припис про демонтаж;
- зверніться до інших служб - поліції, Держгеокадастру, інспекції з благоустрою, ОСББ;
- подайте позов до суду, якщо органи не реагують або власник відмовляється прибрати об'єкт.
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