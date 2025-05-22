Сосед возвел пристройку во дворе многоэтажки? Адвокат объяснил, как заставить ее демонтировать
Украинцы все чаще жалуются на самовольные пристройки: расширенные балконы, пристроенные веранды или гаражи. Такие конструкции могут нарушать права соседей, создавать угрозу безопасности или портить внешний вид дома.
Адвокат объединения "Актум" Михаил Зуев рассказал РБК-Украина, как действовать в таких случаях.
Когда пристройка считается незаконной
В соответствии со статьей 376 Гражданского кодекса Украины застройка является самовольной, если:
- она возведена без разрешения;
- на не предназначенном для этого участке;
- с нарушением строительных норм.
"Владелец земельного участка имеет право требовать сноса самовольной застройки, которая вышла за пределы его собственности, независимо от того, это многоквартирный дом или другой объект. В этом случае, собственник может обращаться в местные органы власти или исполнительные комитеты, чтобы они приняли соответствующие меры", - говорит Зуев.
Также, по словам адвоката, пристройку можно признать незаконной, если:
- отсутствуют разрешения от органа местного самоуправления или ГАСИ;
- нет согласования с жильцами (особенно если изменен фасад или конструкция здания);
- нарушены ГСН - в частности, перекрыты эвакуационные выходы, инженерные системы;
- она возведена на территории ОСМД, общего пользования или за пределами частного участка.
Что делать, если пристройка мешает
"Если сосед пристроил что-то к многоквартирному дому без согласования с другими совладельцами - это уже основание для вмешательства. Особенно, если конструкция выходит за пределы, меняет вид фасада, блокирует проход или создает опасность. Такую пристройку можно демонтировать по решению властей или суда", - объясняет Зуев.
Пошаговая инструкция для жителей:
- зафиксируйте нарушение - фото/видео с разных ракурсов, демонстрирующие объект и его границы;
- проверьте границы участка - через Публичную кадастровую карту;
- получите техническую документацию - обратитесь в БТИ, ЖЭК или ОСМД;
- проверьте предусмотрена ли такая пристройка (балкон, терраса и т.д.);
- отправьте запросы в органы власти - о наличии разрешений и согласований;
- пожалуйтесь в ГИАМ (ГАСИ) - с фото, картами и описанием нарушения;
- требуйте проверку и предписание о демонтаже;
- обратитесь в другие службы - полицию, Госгеокадастр, инспекцию по благоустройству, ОСМД;
- подайте иск в суд, если органы не реагируют или владелец отказывается убрать объект.
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