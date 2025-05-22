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Сосед возвел пристройку во дворе многоэтажки? Адвокат объяснил, как заставить ее демонтировать

Четверг 22 мая 2025 06:40
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Сосед возвел пристройку во дворе многоэтажки? Адвокат объяснил, как заставить ее демонтировать Фото: Незаконная застройка (pixabay.com)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова
Эксперт: Михаил Зуев

Украинцы все чаще жалуются на самовольные пристройки: расширенные балконы, пристроенные веранды или гаражи. Такие конструкции могут нарушать права соседей, создавать угрозу безопасности или портить внешний вид дома.

Адвокат объединения "Актум" Михаил Зуев рассказал РБК-Украина, как действовать в таких случаях.

Когда пристройка считается незаконной

В соответствии со статьей 376 Гражданского кодекса Украины застройка является самовольной, если:

  • она возведена без разрешения;
  • на не предназначенном для этого участке;
  • с нарушением строительных норм.

"Владелец земельного участка имеет право требовать сноса самовольной застройки, которая вышла за пределы его собственности, независимо от того, это многоквартирный дом или другой объект. В этом случае, собственник может обращаться в местные органы власти или исполнительные комитеты, чтобы они приняли соответствующие меры", - говорит Зуев.

Также, по словам адвоката, пристройку можно признать незаконной, если:

  • отсутствуют разрешения от органа местного самоуправления или ГАСИ;
  • нет согласования с жильцами (особенно если изменен фасад или конструкция здания);
  • нарушены ГСН - в частности, перекрыты эвакуационные выходы, инженерные системы;
  • она возведена на территории ОСМД, общего пользования или за пределами частного участка.

Что делать, если пристройка мешает

"Если сосед пристроил что-то к многоквартирному дому без согласования с другими совладельцами - это уже основание для вмешательства. Особенно, если конструкция выходит за пределы, меняет вид фасада, блокирует проход или создает опасность. Такую пристройку можно демонтировать по решению властей или суда", - объясняет Зуев.

Пошаговая инструкция для жителей:

  • зафиксируйте нарушение - фото/видео с разных ракурсов, демонстрирующие объект и его границы;
  • проверьте границы участка - через Публичную кадастровую карту;
  • получите техническую документацию - обратитесь в БТИ, ЖЭК или ОСМД;
  • проверьте предусмотрена ли такая пристройка (балкон, терраса и т.д.);
  • отправьте запросы в органы власти - о наличии разрешений и согласований;
  • пожалуйтесь в ГИАМ (ГАСИ) - с фото, картами и описанием нарушения;
  • требуйте проверку и предписание о демонтаже;
  • обратитесь в другие службы - полицию, Госгеокадастр, инспекцию по благоустройству, ОСМД;
  • подайте иск в суд, если органы не реагируют или владелец отказывается убрать объект.

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