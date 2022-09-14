Существует ли угроза наступления РФ в Николаевской области: ответ Кима

Российские военные могут попытаться провести наступление в отдельных районах Николаевской области, но оно будет безуспешным.

"У рашистов не хватает сил и средств для успешного нападения на Николаев, однако на отдельных участках фронта они могут предпринять наступательные действия. Эта история не может быть успешной, но риски до сих пор есть, поскольку российские захватчики уже неоднократно прибегали к нелогичным действиям", - заявил Ким.

Он также добавил, что на данный момент необходимости в срочной эвакуации жителей Николаева нет, но власти готовы к любому развитию событий.