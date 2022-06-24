Существенные проблемы с логистикой заставляют сокращать производство, - "Запорожсталь"

"Проблемы с логистикой не решены. У нас есть существенные проблемы с отправкой нашей продукции клиентам в ЕС. Все наши маршруты до войны проходили через порты, но пока они недоступны. Сейчас мы имеем существенные затоваривания на пограничных переходах на западной Украине. Все это заставляет нас рассматривать вариант с сокращением производства, потому что нашу продукцию просто нельзя переправить через границу", - пояснил Мироненко.

По его словам, в настоящее время руководители предприятий делают все от них зависящее, чтобы сохранить объемы экспорта и притока валюты в страну, в том числе - дополнительно предоставляют свою технику для перегрузки продукции на границе с ЕС.

Также, совместно с Кабмином, ищутся пути решения логистической проблемы. Однако пока это решение отсутствует.

"Сейчас все наши предприятия в Запорожье работают на 50% своей мощности. Часть персонала, соответственно, также находится в вынужденном простое - мы не можем задействовать всех работников на половине мощностей. Для того, чтобы возобновить работу на полную мощность, нам необходимо решить проблемы с логистикой", - заключил Мироненко.

Как известно, Украина ежедневно теряет $170 млн из-за блокады портов. По оценкам инвесткомпании Dragon Capital, в 2022 году ВВП Украины упадет на 30% при условии затяжной войны до конца года, а за условия перемирия и возможного открытия портов - на 22-25%.

"Укрзализныця" не справляется с объемами перевозок в первую очередь из-за узких пограничных переходов: общая суточная способность УЗ и компаний сопредельных стран по перестановке подвижного состава с тележек колеи ширины 1520 мм (Украина) на тележки 1435 мм (ЕС) составляет 175 вагонов.