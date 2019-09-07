Сущенко поблагодарил Зеленского и Порошенко за работу по освобождению пленных

Освобожденный по обмену с Россией журналист "Укринформа" Роман Сущенко поблагодарил президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко за работу по освобождению украинских политзаключенных. Об этом он сказал журналистам в аэропорту "Борисполь".

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского, который, не уступив интересами Украины, нашел нужные слова, веские аргументы и убедил лидера части россиян (Путина - ред.) в целесообразности пойти навстречу и совершить этот акт гуманизма. Я благодарен и президенту Украины Порошенко за то, что он начал этот переговорный процесс, объединил мировое и европейское сообщества и в течение трех лет поддерживал мою семью", - сказал Сущенко.

Он выразил мнение, что очень показательным и символичным является то, что “нас всех, 35 человек, освободили через две недели после празднования Дня Независимости Украины”.

По его убеждению, Украинское государство, очевидно, продемонстрировало миру, что благосклонно цивилизованным, демократическим принципам развития, и что Украина продемонстрировала свою верность общечеловеческим и европейским принципам.

"Я отчаянно надеюсь, что это только начало больших подвижек в переговорном процессе", - отметил Сущенко.