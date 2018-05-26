Супрун повідомила, у якій області підписано найменше декларацій з лікарями

В. о. міністра зазначила, що немає проблем, що не вирішуються

Найменше декларацій з лікарями підписано у Сумській області. Про це у Twitter повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Була в Сумах. Ця область остання за к-стю декларацій, але є і прекрасні приклади м. Буринь та с. Бобрик, де більшість мешканців обрали лікарів", - написала Супрун.

Вона зазначила, що немає проблем, що не вирішуються, якщо є бажання й ефективна організація громади.

В. о. міністра пообіцяла уважно слідкувати за втіленням озвучених планів.

Була в Сумах. Ця область остання за к-стю декларацій, але є і прекрасні приклади м. Буринь та с. Бобрик, де більшість мешканців обрали лікарів. Немає проблем, що не вирішуються, як є бажання й ефективна організація громади. Уважно слідкуватимемо за втіленням озвучених планів. pic.twitter.com/DFIrOviAnH — Уляна Супрун (@usuprun) May 26, 2018

Нагадаємо, 21 травня Супрун повідомила, що українці підписали 5 млн декларацій з сімейними лікарями. Вона зазначила, що кампанія не збавляє обертів.