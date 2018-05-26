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Супрун повідомила, у якій області підписано найменше декларацій з лікарями

НовиниСуспільство    26.05.2018 - 13:27
Фото: візит Супрун до Сум (twitter.com/usuprun)
Фото: візит Супрун до Сум (twitter.com/usuprun)

В. о. міністра зазначила, що немає проблем, що не вирішуються

Найменше декларацій з лікарями підписано у Сумській області. Про це у Twitter повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Була в Сумах. Ця область остання за к-стю декларацій, але є і прекрасні приклади м. Буринь та с. Бобрик, де більшість мешканців обрали лікарів", - написала Супрун.

Вона зазначила, що немає проблем, що не вирішуються, якщо є бажання й ефективна організація громади.

В. о. міністра пообіцяла уважно слідкувати за втіленням озвучених планів.

Нагадаємо, 21 травня Супрун повідомила, що українці підписали 5 млн декларацій з сімейними лікарями. Вона зазначила, що кампанія не збавляє обертів.

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Теги публікації: Лікар для кожної родини, Уляна Супрун, реформи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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