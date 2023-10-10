Супровід родичів. Коли чоловіків призовного віку випускають за кордон: пояснення

Хто з чоловіків призовного віку може супроводжувати родича за кордон

Право виїзду за кордон під час дії воєнного стану мають:

чоловіки, дружини яких мають інвалідність;

ті, у кого один з батьків чи батьків дружини (чоловіка) має інвалідність I або II групи;

чоловіки, які постійно доглядають за особами з інвалідністю I чи II групи.

При цьому у правилах виїзду не йдеться про те, яку групу інвалідності повинна мати подружжя.

"Це означає, що виїзд за кордон з метою супроводу можливий за наявності у дружини (чоловіка) в тому числі ІІІ групи інвалідності", – пояснює адвокат.

Які документи потрібно зібрати перед виїздом

Виїзд з України чоловіками призовного віку в період воєнного стану для супроводу родичів можливий, якщо при перетині кордону вони матимуть з собою оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, які підтверджують підстави для виїзду.

Приміром, якщо ви супроводжуєте дружину, треба надати свідоцтво про шлюб і документи на підтвердження статусу її інвалідності.

Фото: При виїзді за кордон треба мати оригінали або нотаріально затверджені копії документів, які підтверджують таке право (facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Якщо ви супроводжуєте своїх батьків чи батьків другого з подружжя, якщо вони мають інвалідність І або ІІ групи, окрім самих документів на підтвердження інвалідності та родинних зв'язків, додатково до цього потрібні документи, які підтверджують спільне місця проживання з такими людьми. Зареєстроване чи задеклароване місце проживання має співпадати. Або можна надати акт встановлення факту здійснення догляду", – зазначає співрозмовник.

Такий документ складається не пізніше 5 днів з моменту звернення районною, районною у місті Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

За посиланням можна перевірити, який порядок видачі такого акту.

Крім того, підставу для виїзду чоловіка призовного віку за кордон можна підтвердити документами про отримання компенсації (надбавки) на догляд (відповідно до Закону України "Про соціальні послуги").

"Правила також передбачають, щоб ті люди, яких супроводжує за кордон чоловік призовного віку, перебували за кордоном на консульському обліку. При цьому ті, хто здійснює їх супровід, зобов'язані повернутися в Україну не пізніше строку повернення тієї людини або тих людей, кого вони супроводжували", – зауважує Вадим Заворітний.