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Суперкубок не важить. Лунін отримав позитивний сигнал про роль в "Реалі"

Фото: Андрій Лунін близький до ролі основного воротаря "вершкових" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер збірної України Андрій Лунін залишається фаворитом на роль основного стража воріт мадридського "Реала" до завершення нинішнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.

Українець нібито остаточно виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. Уродженець Краснограда буде основним воротарем іспанського гранда в Лізі чемпіонів і чемпіонаті Іспанії.

Натомість Кепі дістанеться роль "першого номера" в Кубку Іспанії. Іспанський кіпер у листопаді потрапив у лазарет через ушкодження. Лунін став основним на 6 матчів поспіль і змусив керманича "Реала" Карло Анчелотті задуматися про рокірування воротарів.

У грудні-січні Лунін і Кепа виходили в старті по черзі. Нещодавно іспанець був основним у Копа дель Рей проти "Арандіни" (3:1) та в півфіналі Суперкубка Іспанії проти мадридського "Атлетіко" (5:3). Натомість українець повинен вийти в основі на "Альмерію" 21 січня в Ла Лізі.

Андрій Лунін у складі "Реала"

Королівський клуб підписав воротаря влітку 2018 року. Луганська "Зоря" отримала за нього орієнтовно 8,5 млн євро.

Спершу набирався досвіду в орендах – "Леганес", "Вальядолід", "Ов'єдо", а згодом став дублером Куртуа. Після травми бельгійця залишався другим голкіпером команди до середини листопада. Контракт із мадридцями чинний до літа 2025-го.

Провів за "Реал" загалом 27 матчів у всіх турнірах, 9 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.

До слова, раніше склали символічну команду з вільних агентів у зимове трансферне вікно.

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