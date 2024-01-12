Суперкубок не важить. Лунін отримав позитивний сигнал про роль в "Реалі"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

Українець нібито остаточно виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. Уродженець Краснограда буде основним воротарем іспанського гранда в Лізі чемпіонів і чемпіонаті Іспанії.

Натомість Кепі дістанеться роль "першого номера" в Кубку Іспанії. Іспанський кіпер у листопаді потрапив у лазарет через ушкодження. Лунін став основним на 6 матчів поспіль і змусив керманича "Реала" Карло Анчелотті задуматися про рокірування воротарів.

У грудні-січні Лунін і Кепа виходили в старті по черзі. Нещодавно іспанець був основним у Копа дель Рей проти "Арандіни" (3:1) та в півфіналі Суперкубка Іспанії проти мадридського "Атлетіко" (5:3). Натомість українець повинен вийти в основі на "Альмерію" 21 січня в Ла Лізі.

Андрій Лунін у складі "Реала"

Королівський клуб підписав воротаря влітку 2018 року. Луганська "Зоря" отримала за нього орієнтовно 8,5 млн євро.

Спершу набирався досвіду в орендах – "Леганес", "Вальядолід", "Ов'єдо", а згодом став дублером Куртуа. Після травми бельгійця залишався другим голкіпером команди до середини листопада. Контракт із мадридцями чинний до літа 2025-го.

Провів за "Реал" загалом 27 матчів у всіх турнірах, 9 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.