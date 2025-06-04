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Суперкари Mercedes-AMG перетворили на ексклюзивні меблі: ось як вони виглядають

Середа 04 червня 2025 11:55
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Суперкари Mercedes-AMG перетворили на ексклюзивні меблі: ось як вони виглядають Фото: Mercedes-AMG перетворили на ексклюзивні меблі (amgxmschf.com)
Автор: Константин Широкун

Американський творчий колектив MSCHF перетворив суперкари Mercedes-AMG на колекцію меблів та предметів інтер'єру. До неї увійшов диван з фарами в підлокітниках, вентилятор для підлоги, корпус якого являє собою колісний диск, стіл, світильник, вішалка для одягу і навіть урна для сміття з педалями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

До колекції увійшли 11 предметів, у тому числі відро для сміття з педалями газу та гальма від справжньої машини та стелаж, який утримують п'ять ременів безпеки. Джерелом натхнення для творців став радикальний дизайн 1960-х років, зокрема роботи відомого італійського дизайнера та архітектора Акілле Кастільйоні.

Суперкари Mercedes-AMG перетворили на ексклюзивні меблі: ось як вони виглядають

Диван Mercedes-AMG

Найбільш помітний елемент колекції – диван у вигляді автомобіля. Його каркас зроблений з м'яких сортів деревини, на який укладена піна, а у ролі матеріалу оббивки використовується штучна замша Dinamica. Фари в підлокітниках повністю функціональні та керуються за допомогою кнопок. Тираж – лише один екземпляр.

Суперкари Mercedes-AMG перетворили на ексклюзивні меблі: ось як вони виглядають

Вентилятор з диску

Також MSCHF випустить вентилятор для підлоги з підставкою з анодованого алюмінію, корпус якого зроблений з литого диска. Диск кріпиться до основи двома ременями, всередині закріплені захисні ґрати та лопаті. Важить такий вентилятор 31 кілограм та буде випущений у кількості п'яти штук.

Суперкари Mercedes-AMG перетворили на ексклюзивні меблі: ось як вони виглядають

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Mercedes-Benz G-Class отримає яскраву лімітовану версію. Нова лімітована серія G 63 Collector's Edition розроблена індійським підрозділом Mercedes-Benz спеціально для індійського ринку.

Також раніше компанія Brabus представила пікап XLP 800 Adventure вартістю 900 тисяч євро. Автомобіль базується на Mercedes-AMG G 63 та використовує шасі з бортовими редукторами власної розробки.

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Mercedes Автомобільний ринок
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