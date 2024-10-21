Суперкар Porsche 911 отримав нову екстремальну версію

Машина приводиться у рух бензиновим двигуном об'ємом 4,0 літра. Він отримав нові масляні радіатори, змінену систему впуску, більш витривалі роспредвали тощо. Також інженерам довелося адаптувати мотор до жорстких економ Euro 6e, тому тепер у нього відразу два сажевих фільтра і чотири каталітичних нейтралізатора.

Потужність вдалося зберегти на рівні 510 к.с., а ось крутний момент просів: 450 Нм замість 470 Нм. Як і раніше, покупці можуть обирати між семиступінчастим "роботом" PDK і шестиступінчастою "механікою".

Додаткові екологічні пристрої позначилися і на масі машини – плюс 44 кг. Укорочене передатне відношення ведучого мосту допомогло зберегти динамічні параметри: з місця до "сотні" Porsche 911 GT3 з "механікою" розганяється за 3,9 с, а з "роботом" – за 3,4 с. Прискорення до 200 км/год теж не постраждало (11,9 та 10,8 с відповідно), а ось максимальна швидкість знизилася на 7 км/год: тепер 313 км/год.

У передньої двоважільного підвіски з'явилися нові нижні важелі, форма яких оптимізована з урахуванням аеродинаміки. Також на авто встановили бампери нової форми і ряд аеродинамічних елементів (наприклад, бічних стабілізаторів у антикрила). Нова опція – полегшені вуглепластикові сидіння, які мають електрорегулювання висоти, підігрів і знімну секцію підголівника (її можна прибрати для заїздів у гоночному шоломі).

Як і раніше, для замовлення доступний пакет Clubsport, який включає сталевий напівкаркас безпеки за сидіннями, шеститочкові ремені та вогнегасник. Особливий варіант моделі Porsche 911 GT3 – з комфортним пакетом Touring. Замість антикрила встановлений компактний висувний спойлер, а в салоні – шкіра замість замші. Також вперше для цієї версії вперше можна замовити звичайні задні сидіння. Цікаво, що для машин з пакетом Touring базовою вважається механічна коробка передач, тоді як звичайний GT3 за замовчуванням з "роботом", хоча в обох випадках коробку можна вибрати.