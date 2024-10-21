Суперкар Porsche 911 получил новую экстремальную версию

Машина приводится в движение бензиновым двигателем объемом 4,0 литра. Он получил новые масляные радиаторы, измененную систему впуска, более выносливые роспредвалы и т.д. Также инженерам пришлось адаптировать мотор к жестким экономам Euro 6e, поэтому теперь у него сразу два сажевых фильтра и четыре каталитических нейтрализатора.

Мощность удалось сохранить на уровне 510 л.с., а вот крутящий момент просел: 450 Нм вместо 470 Нм. По-прежнему покупатели могут выбирать между семиступенчатым "роботом" PDK и шестиступенчатой "механикой".

Дополнительные экологичные устройства сказались и на массе машины – плюс 44 кг. Укороченное передаточное отношение ведущего моста помогло сохранить динамические параметры: с места до "сотни" Porsche 911 GT3 с "механикой" разгоняется за 3,9 с, а с "роботом" – за 3,4 с. Ускорение до 200 км/ч тоже не пострадало (11,9 и 10,8 с соответственно), а вот максимальная скорость снизилась на 7 км/ч: теперь 313 км/ч.

У передней двухрычажной подвески появились новые нижние рычаги, форма которых оптимизирована с учетом аэродинамики. Также на авто установили бамперы новой формы и ряд аэродинамических элементов (например, боковых стабилизаторов у антикрыла). Новая опция – облегченные углепластиковые сиденья, имеющие электрорегулировку высоты, подогрев и съемную секцию подголовника (ее можно убрать для заездов в гоночном шлеме).

По-прежнему для заказа доступен пакет Clubsport, включающий стальной полукаркас безопасности за сиденьями, шеститочечные ремни и огнетушитель. Особый вариант модели Porsche 911 GT3 – с комфортным пакетом Touring. Вместо антикрыла установлен компактный выдвижной спойлер, а в салоне – кожа вместо замши. Также в первый раз для этой версии в первый раз можно заказать обыденные задние сиденья. Интересно, что для машин с пакетом Touring базовой считается механическая коробка передач, в то время как обычный GT3 по умолчанию с "роботом", хотя в обоих случаях коробку можно выбрать.