Суперкар Porsche 911 GT3 встановив новий рекорд на трасі Нюрбургринг

Porsche 911 GT3 став найшвидшим серійним автомобілем із механічною коробкою передач на трасі Нюрбургринг Нордшляйфе. Йорг Бергмайстер побив попередній рекорд, встановлений конкурентом зі значно потужнішим двигуном, більш ніж на 9,5 секунди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новий 911 GT3 із пакетом Weissach на 3,678 секунди швидший за попередню модель. Досягнути нового рекорду вдалося завдяки вдосконаленню всіх компонентів, що впливають на продуктивність.

"Все більше клієнтів 911 GT3 обирають 6-ступінчасту механічну коробку передач. І все частіше вони запитують – наскільки швидким буде 911 GT3 з "механікою" на Нордшляйфе? Хоча версія із PDK суттєво швидша, виробник вирішив подолати офіційний час кола з 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Навіть без автоматизованого, надшвидкого та точного перемикання передач PDK, а також зі звичайним диференціалом підвищеного ковзання замість електронного, новий 911 GT3 зменшив час попередника з PDK приблизно на 3,7 секунди", - зазначив Андреас Пройнінгер, директор модельного ряду GT.

Рекорд встановлювався сонячного дня, з температурою повітря 12°C та температурою треку 27°C. Як і на офіційному колі попередньої моделі, автомобіль був оснащений дозволеними до використання дорожніми шинами Michelin Pilot Sport Cup2 R (255/35 R20 спереду та 315/30 R21 ззаду).