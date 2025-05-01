ua en ru
Чт, 01 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Суперкар Porsche 911 GT3 установил новый рекорд на трассе Нюрбургринг

Четверг 01 мая 2025 14:50
UA EN RU
Суперкар Porsche 911 GT3 установил новый рекорд на трассе Нюрбургринг Фото: Porsche 911 GT3 установил новый рекорд на трассе Нюрбургринг (press.cee.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Porsche 911 GT3 стал самым быстрым серийным автомобилем с механической коробкой передач на трассе Нюрбургринг Нордшляйфе. Йорг Бергмайстер побил предыдущий рекорд, установленный конкурентом со значительно более мощным двигателем, более чем на 9,5 секунды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый 911 GT3 с пакетом Weissach на 3,678 секунды быстрее предыдущей модели. Достичь нового рекорда удалось благодаря совершенствованию всех компонентов, влияющих на производительность.

Суперкар Porsche 911 GT3 установил новый рекорд на трассе Нюрбургринг

"Все больше клиентов 911 GT3 выбирают 6-ступенчатую механическую коробку передач. И все чаще они спрашивают - насколько быстрым будет 911 GT3 с "механикой" на Нордшляйфе? Хотя версия с PDK существенно быстрее, производитель решил преодолеть официальное время круга с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Даже без автоматизированного, сверхбыстрого и точного переключения передач PDK, а также с обычным дифференциалом повышенного скольжения вместо электронного, новый 911 GT3 уменьшил время предшественника с PDK примерно на 3,7 секунды", - отметил Андреас Пройнингер, директор модельного ряда GT.

Рекорд устанавливался в солнечный день, с температурой воздуха 12°C и температурой трека 27°C. Как и на официальном круге предыдущей модели, автомобиль был оснащен разрешенными к использованию дорожными шинами Michelin Pilot Sport Cup2 R (255/35 R20 спереди и 315/30 R21 сзади).

Суперкар Porsche 911 GT3 установил новый рекорд на трассе Нюрбургринг

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Porsche Автомобильный рынок
NEWS
Покушение на Стерненко: СБУ раскрыла детали нападения на волонтера
Покушение на Стерненко: СБУ раскрыла детали нападения на волонтера
DAILY
Замкомандира "Тайфуна" Павел Гвозденко: Вчерашние геймеры уже уничтожили "Борисоглебск-2"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Замкомандира "Тайфуна" Павел Гвозденко: Вчерашние геймеры уже уничтожили "Борисоглебск-2"