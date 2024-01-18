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Супергеройська прем’єра. Дивіться «Марвели» онлайн на SWEET.TV

 

Фільм «Марвели» дебютував у домашньому прокаті з $46,1 млн, очоливши бокс-офіс вихідних. Історія об’єднує трьох хоробрих жінок, які рятують всесвіт, — тож буде багато пригод. Вмикайте фільм «Марвели» онлайн українською і без реклами на SWEET.TV.

В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є повна колекція фільмів Marvel.

СЮЖЕТ:

Дар-Бенн, нова правителька крі, прагне відновити свій світ. І хоче вона зробити це за допомогою легендарних Квантових браслетів. Використавши один з них, вона відкриває портал. Капітан Марвел та Моніка Рамбо, досліджуючи портал, міняються місцями. У вир подій потрапляє і Камала Хан, яка теж володіє Квантовим браслетом.

Тим часом Дар-Бенн починає знищувати планети, щоб відродити свою. Капітан Марвел, Міс Марвел та Моніка мають навчитися взаємодіяти за нових обставин та зупинити винищення світів. У цьому їм допомагають Ф’юрі та Гуся. Але чи зможуть вони це зробити і чи усі виживуть у битві?

Вмикайте фільм «Марвели» онлайн українською на SWEET.TV.

Цікаві факти:

  • Історія про «перемикання» сил — це данина поваги оригінальній серії коміксів Marvel про Капітана Марвел 60-х та 70-х років.
  • Перший Капітан Марвел, точніше Мар-Велл (Mar-Vell), дебютував у Marvel Super-Heroes № 12 (грудень 1967). Він був створений Джином Коланом і Стеном Лі.
  • Це 33-й фільм у кінематографічному всесвіті Marvel і 15-й проєкт Семюела Л. Джексона.
  • Гусю, флеркена, схожого на кота, грають коти Немо і Танго.
  • Брі Ларсон має алергію на котів, тому її сцени за участю Гусі були зняті за допомогою маріонеток або із використанням візуальних ефектів.
  • Щоб підготуватися до ролі Капітана Марвел, Брі Ларсон відвідала базу ВПС Нелліс і зустрілася з військовослужбовцями.

Вмикайте фільм «Марвели» онлайн на ТВ, смартфоні, планшеті та комп’ютері. Або завантажуйте у додатку SWEET.TV і дивіться без інтернету.

SWEET.TV — онлайн-кінотеатр № 1 для шанувальників блокбастерів

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