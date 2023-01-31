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Синєгубов про нічний ракетний удар по Харкову: метою була лікарня

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Харків, Вівторок 31 січня 2023 16:36
Синєгубов про нічний ракетний удар по Харкову: метою була лікарня Фото: будинок, який було частково зруйновано під час атаки на Харків 29 січня (t.me/citykharkivua)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 29 січня, російські окупанти здійснили нічний ракетний удар по житловому будинку в центрі Харкова. Проте метою росіян насправді була лікарня.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Власне кажучи, останній прильот по Харкову, коли було частково зруйновано 4-поверхівку і загинула жінка, у нас є інформація, що ціллю насправді була цивільна лікарня, яка знаходиться в цьому районі", - заявив він.

Нагадаємо, 29 січня у Харкові пролунав вибух. Пізніше влада повідомила, що прокремлівські війська обстріляли місто. Окупанти випустили ракету С-300, яка потрапила до житлового будинку Київського району.

Внаслідок ворожої атаки останній поверх одного з під'їздів житлового будинку було зруйновано. Внаслідок обстрілу загинула жінка похилого віку, ще кілька людей постраждали.

Раніше Синєгубов не виключав, що будинок, до якого потрапила ракета, можуть частково знести через аварійність. Рішення прийматиме місцева влада після проведення експертизи. Нині перебувати у будівлі небезпечно.

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