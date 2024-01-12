Сунак про вступ України до НАТО: На наступному саміті потрібні амбітніші цілі

За словами Сунака, хоча на минулорічному саміті НАТО і було прийнято важливі кроки щодо вступу України і Альянс, однак їх було недостатньо. Він вважає, що на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні необхідно прийняти більш рішучі дії щодо вступу України до Альянсу.

"Я вважаю, що законне місце України в НАТО. Але справа не лише в тому, яку користь НАТО принесе Україні. Йдеться також про те, яку користь Україна принесе НАТО. Ваше розуміння сучасної війни приходить не з підручника, а з поля бою, ваші Збройні сили є досвідченими, інноваційними та хоробрими. Україна належить до НАТО, і НАТО буде сильнішим з вами", - сказав Сунак.

Британській прем'єр нагадав, що країни НАТО обіцяли Україні надати нові двосторонні гарантії безпеки.

Вступ України до НАТО

30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.

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