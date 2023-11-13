В уряді Британії перестановки. Голову МВС звільнили після скандалу, а МЗС очолить екс-премєр

Перестановки проводяться на тлі підготовки до загальних виборів, які можуть відбутися протягом наступних 12 місяців.

Новим міністром внутрішніх справ було призначено Джеймса Клеверлі, який раніше очолював Міністерство закордонних справ.

Пере тим сьогодні вранці була звільнена Суелла Браверман з посади глави МВС.

Джеремі Хант, призначений міністром фінансів ще під час прем'єрства Ліз Трасс, нині все ж зберігає свою посаду, розповіли на Даунінг-стріт.

Колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ. Таке рішення Сунак ухвалив після заяви колишнього керівника цього відомства Бравермана про звільнення через гучний скандал.

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