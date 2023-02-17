Сунак на Мюнхенській конференції закликатиме посилити допомогу Україні, - The Guardian

Завтра, 18 лютого, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак спонукатиме західних союзників надати Україні "передовий потенціал за стандартами НАТО", необхідний для деокупації своїх територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляє видання, очікується, що Сунак закликатиме західних партнерів зробити більше для "зміцнення довгострокової безпеки України" і "подвоїти" військову підтримку Києва. Окрім того, прем'єр Британії також наполягатиме на новому плані захисту суверенітету України в майбутньому від російської агресії та стверджуватиме, що боротьба Києва стосується "безпеки та суверенітету кожної нації".