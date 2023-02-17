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Сунак на Мюнхенской конференции будет призывать усилить помощь Украине, - The Guardian

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Пятница 17 февраля 2023 20:11
Сунак на Мюнхенской конференции будет призывать усилить помощь Украине, - The Guardian Фото: министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Завтра, 18 февраля, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Британии Риши Сунак будет побуждать западных союзников предоставить Украине "передовой потенциал по стандартам НАТО", необходимый для деоккупации своих территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщает издание, ожидается, что Сунак будет призывать западных партнеров сделать больше для "укрепления долгосрочной безопасности Украины" и "удвоить" военную поддержку Киева.

Кроме того, премьер Британии будет также настаивать на новом плане защиты суверенитета Украины в будущем от российской агрессии и будет утверждать, что борьба Киева касается "безопасности и суверенитета каждой нации".

Напомним, 17 февраля в Германии стартовала Мюнхенская конференция по безопасности. Мировые лидеры будут обсуждать угрозы международному порядку и помощь Украине на фоне вторжения РФ.

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Военная помощь Мюнхенская конференция по безопасности Риши Сунак
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