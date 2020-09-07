"Сумыгаз" завершает ремонтные работы в рамках подготовки к отопительному сезону

Газовый вентиль (УНИАН)

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты АО "Сумыгаз" провели комплексное обследование 10 тысяч км газовых сетей и оборудования на них. Модернизировано более 100 объектов газораспределительной системы Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".

"Компания стабильно обеспечивает поддержания газораспределительной системы в надлежащем состоянии. Объем ремонтных работ ежегодно возрастает из-за постепенного износа сетей. Наиболее сложные ремонтные работы мы проводим в летний период, поскольку иногда возникает необходимость прекращать распределение газа. Просим клиентов относиться к этому с пониманием, ведь речь идет о предупредительных мерах безаварийной эксплуатации газораспределительных систем", - отмечает главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

Работники АО "Сумыгаз" осуществляют комплекс важных мероприятий для надежной и безопасной доставки газа потребителям. В частности, газовики провели приборное обследование тысячи километров газовых сетей и оборудования на них, капитальный ремонт 15 задвижек, реконструкцию 17 газорегуляторных пунктов, заменили 50 устаревших шкафных регуляторных пунктов газа на новые, модернизировали и реконструировали километр газопровода, находившегося в аварийном состоянии.

"Подготовка к отопительному сезону продолжается в течение всего года согласно утвержденным газораспределительной компанией Инвестиционной программе и Плану развития. Специалисты контролируют наличие повреждений, обследуют сети на предмет утечек газа, осуществляют ремонтные работы и др. Газораспределительное предприятие напоминает потребителям об ответственной подготовке к отопительному сезону, в частности, необходимость обратиться к специализированным организациям по проверке дымоходов, вентиляционных каналов, планового обследования газовых приборов и оплатить услуги по распределению газа", - говорится в сообщении пресс-службы.