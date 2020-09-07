"Сумигаз" завершує ремонтні роботи в рамках підготовки до опалювального сезону

Газовий вентиль (УНІАН)

У ході підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці АТ "Сумигаз" провели комплексне обстеження 10 тисяч км газових мереж та обладнання на них. Модернізовано більше 100 об’єктів газорозподільної системи Сумської області.

Про це повідомляє прес-служба "Сумигазу".

"Компанія стабільно забезпечує підтримання газорозподільної системи в належному стані. Обсяг ремонтних робіт щороку зростає через поступове зношення мереж. Найбільш складні ремонтні роботи ми проводимо в літній період, оскільки іноді виникає необхідність припиняти розподіл газу. Просимо клієнтів ставитись до цього з розумінням, адже йдеться про попереджувальні заходи безаварійної експлуатації газорозподільних систем", - відзначає головний інженер АТ "Сумигаз" Дмитро Сергієнко.

Працівники АТ "Сумигаз" здійснюють комплекс важливих заходів задля надійної та безпечної доставки газу споживачам. Зокрема, газовики провели приладове обстеження тисячі кілометрів газових мереж і обладнання на них, капітальний ремонт 15 засувок, реконструкцію 17 газорегуляторних пунктів, замінили 50 застарілих шафових регуляторних пунктів газу на нові, модернізували й реконструювали кілометр газопроводу, що знаходився в аварійному стані.

"Підготовка до опалювального сезону триває протягом усього року відповідно до затверджених газорозподільною компанією Інвестиційної програми та Плану розвитку. Фахівці контролюють наявність пошкоджень, обстежують мережі на предмет витоків газу, здійснюють ремонтні роботи тощо. Газорозподільче підприємство нагадує споживачам про відповідальну підготовку до опалювального сезону, зокрема, необхідність звернутися до спеціалізованих організацій щодо перевірки димарів, вентиляційних каналів, планового обстеження газових приладів та оплатити послуги з розподілу газу", - йдеться у повідомленні прес-служби.