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"Сумыгаз" завершает подготовку к новому отопительному сезону

Автор: Мария Тарарыева

Для бесперебойной доставки газа во время осенне-зимнего периода газовики Сумской области провели модернизацию и редизайн сетей, замену и ремонт газового оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

"Специалисты осуществили приборное обследование 2,2 тысяч км газовых сетей и оборудования на них, капитальный ремонт 112 задвижек, реконструкцию 27 газорегуляторных пунктов, заменили 106 устаревших шкафных регуляторных пунктов газа на новые, модернизировали и реконструировали 0,24 км газопроводов, осуществили капитальный ремонт 43 анодных заземлений и 33 станций катодной защиты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работы проведены во всех районах области.

"Объем работ ежегодно растет из-за постепенного износа сетей, а во время наиболее сложных случаев есть необходимость прекращать распределение газа, - отмечает главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко. – Мы благодарны клиентам, которые относятся с пониманием к проведению ремонтных работ, ведь это залог бесперебойного и безаварийного распределения газа к домовладениям Сумщины, что особенно важно в отопительный период".

По словам пресс-службы, всего в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Сумской области превысят 64 млн гривен. Как отмечают в АО "Сумыгаз", Инвестиционная программа 2021 года отвечает принципам долгосрочной стратегии кампании, а мероприятия по модернизации повысит надежность и безопасность эксплуатации газораспределительной системы области.

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СумыГаз