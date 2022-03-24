UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сумыгаз" возобновил распределение газа в 600 домов Ахтырского района

Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

За прошедшие сутки работники АО "Сумыгаз" возобновили распределение газа в 600 домов в пяти населенных пунктах Ахтырского района.

Об этом сообщает пресс-служба региональной газовой компании.

"Артиллерийским снарядом был поврежден подземный стальной газопровод. Для того чтобы вернуть газ в дома мирных жителей газовики перекрыли задвижку и заменили часть подземного стального газопровода", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за сутки 23 марта газовикам удалось восстановить доставку газа до 2 200 домохозяйств в Николаевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Закарпатской областях.

С начала войны российские оккупанты лишили газа более 289 000 домохозяйств по всей Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьРГКГаз